Cagliari, nuovo storico record di Ranieri: mai nella storia della serie A una rimonta con quattro gol nel finale. Non era proprio mai successo. Nell’intera storia del campionato nessuna squadra come ieri il Cagliari aveva mai ribaltato una partita negli ultimi minuti partendo dal punteggio di 0-3. Il miracolo di Pavoletti e compagni resterà nella storia del calcio italiano, sarà raccontato nelle scuole calcio come l’impresa del coraggio. Ranieri a fine gara ha sottolineato cosa significa lottare e non arrendersi mai, nello sport come nella vita. Tre punti d’oro per la classifica e un primato che sarà difficile da battere anche per le big del nostro campionato. Quando si perde tre a zero quasi sempre ci si arrende. Ma il Cagliari ha Ranieri e Pavoletti, il centravanti delle grandi imprese negli ultimi secondi. E l’incubo di Cheddira, che si sognerà Pavoletti che segna nel finale proprio come era avvenuto a Bari, è tornato attuale.