Cagliari, nuovo look per via Roma: la passeggiata sul mare sarà coperta con le vele

Nuovo look per via Roma. La “passeggiata scoperta”, il vecchio giardino ottocentesco che fino a pochi mesi fa era occupati dai parcheggi per le auto dei residenti della Marina sarà coperto per dare ombra a chi frequenterà la zona. Una soluzione temporanea in attesa del definitivo progetto firmato dall’archistar Boeri. “Vorremmo fare in modo che la passeggiata sia fruibile anche nelle ore più calde” ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Gabriella Deidda, “pensiamo a delle vele. Saranno comunque soluzioni temporanee e poco impattanti”.

Per la sagra di Sant’Efisio la passeggiata sarà occupata, l’assessorato alle Attività produttive ha assegnato gli stalli agli ambulanti. “E dopo la festa concluderemo i lavori”, annuncia l’assessora Deidda.

La nuova passeggiata scoperta di via Roma che sarà solo il primo passo per la futura sistemazione di tutta l’area.

“L’obiettivo – aveva dichiarato il Sindaco – è quello di avvicinare sempre di più la città al mare per poi passare all’intervento definitivo di riqualificazione complessiva di via Roma e Piazza Matteotti”.