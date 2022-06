Cagliari, nuovo look per la terrazza del Bastione: via i graffiti e rinforzi in acciaio per le panchine di marmo

Panchine rinforzate in acciaio e pulizie generale della pavimentazione e dei pannelli in plexiglass. Il Comune mette mano al Bastione di Saint Remy, uno dei monumenti simbolo della città, la cui terrazza è stata devastato dagli assalti continui dei vandali che si presenta indecorosamente alle visite dei turisti. Numerosi e ripetuti atti di vandalismo hanno danneggiato alcune parti della struttura, così l’amministrazione comunale, pertanto, ha scelto di recuperare la Terrazza Umberto I, attuale copertura del complesso della passeggiata coperta e degli annessi locali storici e meta di numerosi turisti e visitatori, “per migliorarne le condizioni, mantenerne l’integrità, l’efficienza funzionale e l’identità delle sue parti e garantirne la fruizione pubblica”.

Il progetto approvato dalla giunta Truzzu si chiama “Riqualificazione e ripristino della terrazza Umberto I del Bastione Saint Remy a seguito dei danneggiamenti conseguenti ad atti vandalici e impermeabilizzazione della volta della cannoniera dello sperone” .

Ed è finalizzato alla tutela di uno degli edifici simbolo della città, attraverso il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza delle parti danneggiate dai vandali.

Il progetto prevede lo smontaggio e l’accatastamento delle panchine in marmo integre, la pulitura delle stesse e il rimontaggio con struttura in acciaio per incrementarne la resistenza e saranno montate anche nuove panche in marmo di Carrara con relativa struttura in acciaio

I pannelli in plexiglass saranno smontati, ripuliti, e rimontati, mentre quelli rotti saranno sostituiti

Via anche all’intervento di impermeabilizzazione della terrazza in corrispondenza della sottostante area interessata da fenomeni di infiltrazione. Sì anche alla pulitura della pavimentazione della piazza, alla messa a dimora di specie arboree grasse nelle aiuole e alla pulizia degli arredi della piazza (panchine, lampioni e cestini) dai graffiti. Verrà anche manutenuto l’impianto di illuminazione (lampioni e faretti a terra) saranno ripristinati i gradini danneggiati.