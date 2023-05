Cagliari, nuovo look in arrivo per viale Merello: dimezzati i parcheggi

Tutti gli alberi resteranno in piedi, ma i parcheggi saranno dimezzati, sdarà potenziata l’illuminazione e verranno risistemati i sottoservizi. È l’idea progettuale, mancano ancora i fondi e la progettazione definitiva, per la riqualificazione di viale Merello, presentata oggi nel corso della commissione comunale Mobilità.

“Manterrà il suo corridoio verde con il nostro patrimonio di alberi secolari e una nuova pavimentazione stradale in sicurezza. Con incroci e attraversamenti pedonali rialzati”, dichiara Marcello Polastri, Psd’Az, “costo? Dodici milioni di euro per riqualificare il viale da piazza d’Armi a piazza Annunziata”.

Ogni albero avrà a disposizione uno spazio largo 180 cm. Mentre ci saranno 50 centimetri di distanza tra la base dagli alberi e il bordo strada e 7 metri di larghezza della carreggiata stradale “con una superficie di gran lunga migliore rispetto a quella attuale”, aggiunge Polastri, “e poi, intersezioni rialzate per offrire spazio al pedone (sulla falsariga di via Dante). Sarà più semplice in futuro mettete mano ai sotto servizi che verranno rinnovati, affinché in caso di guasto non sia necessario effettuare scavi invasivi su strada o marciapiede”

Nessun ficus, dei 197 presenti, sarà rimosso. Mentre dai 107 stalli di sosta auto attuali (anche se molti sono parcheggi impropri), si passerà a 56. Saranno 7 le fermate per gli autobus. E all’insegna della sicurezza, tutte le intersezioni stradali rialzate per “accompagnare” le auto a dar la precedenza ai pedoni.