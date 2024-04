Cagliari, nuovo look in arrivo per piazza Yenne: via i parcheggi per le moto e altri tavolini in arrivo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Aumentano gli spazi pedonali in piazza Yenne. Meno parcheggi e più tavolini sotto lo sguardo di Carlo Felice. Sta per partire il progetto per la riqualificazione di uno dei salotti buoni della città. “Vogliamo far sparire l’attuale parcheggio riservato ai motocicli all’angolo tra via Manno e piazza Yenne”, spiega l’assessora ai lavori pubblici Gabriella Deidda, “anche perché danneggia la percezione della piazza. I fondi ci sono. Contiamo sul fatto che anche nel corso del commissariamento il progetto possa andare avanti”.

Il progetto aumenterà gli spazi pedonali che offrirà nuove opportunità agli imprenditori che puntano sulle somministrazioni all’aperto. E potenzierà la pedonalità in centro storico avvicinando la zona pedonale di via Manno a quella del corso Vittorio Emanuele II.

In piazza Yenne, mete prediletta dei turisti, ma storicamente frequentata anche da giovani, anziani e bimbi, riavrà la sua fontana. La richiesta è stata inoltrata da tempo gli anziani della piazza all’assessorato ai Lavori pubblici e anche i turisti stanchi potranno rifocillarsi e anche i bambini potranno rinfrescarsi.