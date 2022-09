Cagliari, nuovo look in arrivo per piazza Yenne e piazza del Carmine

Da Stampace a Pirri. Fontane, arredi urbani e dissuasori contro i vandali. Il Comune ha deciso. Metterà in campo i fondi per risistemare le piazze della città.

In piazza Yenne, mete prediletta dei turisti, ma storicamente frequentata anche da giovani, anziani e bimbi, riavrà la sua fontana. “E’ una richiesta che mi hanno inoltrato da tempo gli anziani” , spiega Gabriella Deidda, assessore ai Lavori pubblici, “i turisti stanchi potranno rifocillarsi e anche i bambini potranno rinfrescarsi. Per l’ubicazione dovremmo sentire il parere della Sovrintendenza per non violare i vincoli che tutelano il sito”. Altri interventi in piazza del Carmine (dove verrà potenziato il verde delle aiuole) e in piazza dei Giudicati. “E poi a Pirri”, aggiunge la Deidda, “interverremo nello sterrato accanto alla chiesa della Madonna della Fede e in piazza delle Aquile, dove metteremo dei dissuasori per impedire l’accesso agli scooter e sistemeremo gli arredi vandalizzati”.