Cagliari nuovamente ingoiata dalla nebbia, “concerto” di sirene delle navi al porto

Cagliari ripiomba nella nebbia, e stavolta la città viene ingoiata di giorno. Nella spettacolare foto del nostro Davide Loi è possibile vedere come lo skyline scompaia quasi totalmente alla vista. Un bis di quanto accaduto nella tarda serata di ieri, ma stavolta senza conseguenze per quanto riguarda il trasporto aereo. Sul versante marittimo, però, la situazione cambia: nella zona del porto si sentono, da ormai mezz’ora buona, le sirene delle navi presenti a poca distanza dalle banchine. Un modo, l’unico possibile, per segnalare la loro presenza nello specchio d’acqua cagliaritano ed evitare possibili “tocchi” tra imbarcazioni.