Cagliari, nuova segnaletica in viale Marconi: traffico in tilt – VIDEO

Automobilisti, residenti e commercianti infuriati. E dire che la sperimentazione della nuova viabilità, quella del senso unico da Quartu a Cagliari, dicono dal Comune, non è ancora partita. Ma è bastato un intervento di modifica alla segnaletica per far scoppiare il finimondo. Le auto che arrivavano da viale Marconi in direzione Quartu sono state tutte deviate verso via Mercalli e questo nel pomeriggio ha sconvolto la viabilità di Genneruxi. Bocche cucite da parte della polizia municipale ieri impegnata a fluidificare il traffico. La sperimentazione era stata annunciata per sabato. Ma il giorno prima il Comune ha rinviato a questa settimana a causa del cedimento di una condotta idrica. “Sarà data comunicazione del giorno di inizio della sperimentazione”. Ma la comunicazione non è ancora arrivata. Il caos a Genneruxi invece sì.