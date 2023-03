Cagliari, Novauto spegne 50 candeline: il successo da Senorbì ai 14mila metri quadri in viale Monastir

L’azienda Novauto è lieta di annunciare il raggiungimento del traguardo dei 50 anni di attività nel settore dell’automotive. La storia della società raccontata in decadi con i passaggi più importanti.

Anni 70 Negli anni ’70 la Fiat è l’azienda più grande ed influente d’Italia con fatturati da capogiro. Salvatore Floris si affaccia al mondo dell’imprenditoria già forte dei primi traguardi raggiunti come venditore Fiat all’età di 22 anni. Il patron della Novauto fu premiato più volte da Gianni Agnelli in persona. La sua sfida imprenditoriale inizia il 1° Aprile 1973 fondando, con sua moglie Anny, la Novauto “ Nuova Organizzazione Vendita Auto”. Fin dall’inizio, nella sua prima sede a Senorbi, la concessionaria si è distinta divenendo punto di riferimento in tutta la provincia di Cagliari e permettendo, nello stesso decennio, il primo grande spostamento nella sede di Monastir al km 17200.

Anni 80 In Italia l’evoluzione tecnologica ha permesso volumi di produzione sempre più ambiziosi, nel 1982 si stimano 20 milioni di vetture in circolazione con una media di 1 ogni 3 abitanti. In questo mercato la Novauto è già una realtà solida e competitiva, formata da una squadra di fidati venditori a cui, Salvatore Floris, ha insegnato i segreti del mestiere. Tanto impegno e attenzione alla soddisfazione del cliente durante e dopo l’acquisto. L’azienda ha tutte le carte giuste per puntare ad un nuovo grande traguardo: la nuova sede di 7000 mq a Sestu, oggi dimora della rinomata società Sky.

Anni 90 La Novauto è diventata un family business, forte di nuove idee e figure professionali. Simona, Luca e Michela svelano i segreti del successo: passione e volontà di adattarsi alle innovate tecnologie, tanta attenzione ai bisogni del cliente per intercettare i desideri, l’offerta di servizi post vendita di alto livello. Il 1993 ha segnato la storia di questa azienda, l’acquisizione dell’immobile della ex filiale Fiat in Viale Monastir 100 dà vita alla sede attuale, struttura di 14000mq tra le più prestigiose della Sardegna.

Anni 2000 Si dice che il tempo va misurato in trasformazioni, la Novauto è sempre stata pronta ad adattarsi ai vari cambiamenti. Nel 2008 i tempi erano maturi per confrontarsi con nuovi mercati cosi si è deciso di affrontare una nuova sfida, abbandonare il marchio Fiat e diventare rivenditori plurimarche. Ancora una volta l’intuizione è stata vincente, la Novauto ha fatto da apripista nel mercato locale.

Anni 2010 Quanto è cambiato il mondo dell’auto rispetto a 50 anni fa, quando Salvatore Floris con la moglie Anny hanno scalato i primi gradini che li hanno portati a questo grande successo imprenditoriale? Abbiamo assistito all’evoluzione dell’industria automobilistica, abbiamo visto emergere nuove tecnologie e abbiamo incontrato clienti con esigenze sempre nuove. La fidelizzazione dei clienti è stata una parte cruciale del successo della nostra azienda in questi 50 anni di attività. L’industria automobilistica è altamente competitiva e le imprese che sono state in grado di mantenere una base di clienti fedeli hanno avuto successo a lungo termine. Ci gratifica sapere che ancora oggi i nipoti dei nonni che si sono trovati bene ci continuano a scegliere. Altro punto di forza e solidità che ha permesso a Novauto di essere cosi longeva è stato quello di considerarla un’impresa familiare, non solo come nucleo parentale ma come famiglia allargata, nella quale tutti i dipendenti che ci lavorano da anni si sentono parte integrante, come se fosse loro. A conferma di questo, Vito Rianna, ha iniziato a lavorare nel 1974 e, nonostante sia in pensione da 2 anni, continua il suo rapporto con noi, rimanendo la memoria storica della società. Il 90% del nostro personale ha iniziato e finito la propria vita lavorativa con Novauto. Ma non vogliamo fermarci qui. Sappiamo che ci sono ancora molte sfide da affrontare e molte opportunità da cogliere. Cercheremo di continuare ad essere un punto di riferimento per la vendita dell’auto in Sardegna, perché nonostante i vari cambiamenti, è rimasta immutata la nostra passione per Automotive.