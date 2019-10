Cagliari, nonnino cade in casa si fa male: i vigili del fuoco lo portano via dalla finestra

Anziano cade in casa al terzo piano di una palazzina, i Vigili del Fuoco sul posto con l’autoscala lo soccorrono e lo affidano al personale del 118. Dopo una richiesta di soccorso arrivata alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco sono intervenuti questa sera, in via Businco a Cagliari, per soccorrere un anziano caduto nel proprio appartamento al terzo piano. Sul posto gli operatori della squadra di pronto intervento con l’ausilio di un’autoscala si sono addentrati in dalla finestra di un balcone in sicurezza l’hanno soccorso e affidato al personale del 118. L’anziano ha riportato una contusione ed è stato ricoverato al Santissima Trinità.