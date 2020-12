Cagliari, nonnina ultracentenaria si toglie la vita nella Rsa

Nonnina ultracentenaria si toglie la vita. Intervento della polizia scientifica nella Rsa di via Cadello. Nella struttura, salita alla ribalta della cronaca per il focolaio di Covid (“decine di casi”, aveva dichiarato in aula il primo cittadino Truzzu) esploso qualche settimana fa, un’anziana che aveva più 100 primavere alle spalle si è tolta la vita. L’ha trovata un’operatrice in camera sua. Nella Rsa vige una rigida procedura anti diffusione del contagio e sono entrati per le verifiche solamente il medico legale e la polizia scientifica che hanno accertato il suicidio.