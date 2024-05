Cagliari, nonnina pestata nel Corso senza motivo: il quartiere scende in piazza per protesta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’appuntamento è per venerdì 17 alle 18: 30 in piazza del Carmine. Il comitato dei residenti di Stampace ha organizzato una manifestazione per chiedere sicurezza nel rione, dopo l’aggressione di due giorni fa ai danni di un’ottantunenne del quartiere colpita con un pugno al volto da un giovane africano che, prima di darsi alla fuga per l’intervento di alcuni passanti, ha cercato di colpire l’anziana con una stampella che la stessa vittima utilizzava per muoversi.

La donna è sotto choc, mentre i carabinieri avrebbero identificato l’aggressore. E ora il quartiere scende in piazza.

“Stante la difficile situazione che stiamo vivendo nel centro storico, e in particolare i fatti e l’efferata violenza ai danni della donna anziana dell’altro giorno, siamo costretti a scendere in piazza tutte e tutti, venerdì 17 alle 18:30 piazza del Carmine”, annuncia Adolfo Costa, presidente del comitato stampacino, “abbiamo bisogno di avere una solida partecipazione popolare e dei media per poter gridare aiuto alle istituzioni che sono colpevolmente assenti. Vi chiedo la massima diffusione possibile. Quello che sta accadendo può colpire chiunque anche negli altri quartieri. Non abbandonateci”.