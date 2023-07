Cagliari, non si sveglia per andare all’udienza: domiciliari confermati al filippino accusato di violenza sessuale

Ha perso l’occasione per parlare, eventualmente, e raccontare la sua versione dei fatti al gip, un filippino 37enne residente a Cagliari finito ai domiciliari, nei giorni scorsi, per maltrattamenti e violenza nei confronti dell’ex compagna. L’appuntamento era oggi alle 9:30 per l’interrogatorio di garanzia da parte del gip Michele Contini. Ma l’uomo non si è presentato in tribunale, dove lo attendeva anche il suo avvocato Ignazio Ballai: “Non è arrivato in tempo perché non si è svegliato e alla fine, come da prassi, gli è stata confermata l’ attuale pena, cioè gli arresti domiciliari in un appartamento diverso da quello nel quale vive la sua compagna”. Ballai ha provato a chiamare al cellulare il suo cliente ma quando gli ha risposto era, ormai, troppo tardi.

“Nei prossimi giorni depositerò comune un’istanza per chiedere una attenuazione della pena”. Inoltre, il pm Gilberto Ganassi, titolare dell’indagine, ha chiesto che venga svolto un incidente probatorio, che probabilmente sarà calendarizzato subito dopo l’estate.