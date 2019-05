Cagliari, non rallenta prima delle strisce e sbatte contro un’auto: centauro 31enne di Selargius all’ospedale

L’incidente in via Cao di San Marco. Un automobilista si è fermato per far attraversare un pedone, lo scooterista è andato a sbattere contro l’auto e ha avuto la peggio: trasportato con l’ambulanza al Santissima Trinità