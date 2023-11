“Cagliari non è Barcellona, inutile il nuovo mercato e in piazza Nazzari i box sono piccoli”

Cagliari? È Cagliari, e nessun’altra città: “Non Barcellona, qui siamo due gatti. Fare un mercato con ristorante non serve a niente qui”. A dirlo è Efisio Natalini, storico verduraio di San Benedetto. Per mezzo secolo il box 113 è sempre stato suo. Ma, tra poco, non lo sarà più: “Non va bene il mercato provvisorio, i box saranno più piccoli e non ci saranno parcheggi. Io chiuderò, non andrò in piazza Nazzari perchè non ci sono più clienti. Se fossimo rimasti qui avrei continuato, andando lì ci sono solo due ingressi”, afferma. Il restyling previsto dal Comune, con l’approvazione definitiva avvenuta sotto la Giunta Truzzu, non lo soddisfa per nulla. Ha partecipato a riunioni e incontri e si è fatto una idea ben chiara: “Ci hanno detto che, per il trasferimento, dovremo fare qualche giorno di stop. La nuova struttura non mi piace, chi abita qui vicino ha una certa età e non ce la fa più già a venire qui. I lavori, qui, li hanno fatti sempre male”.

E Natalini rimarca: “Fare un mercato come Barcellona e con ristorante non serve a niente qui, siamo due gatti. E poi chissà quali saranno i costi dei posteggi. Io ho 65 anni e a dicembre chiudo, una pensioncina ce l’avrò”.