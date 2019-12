Cagliari No Limits: vince la Polisportiva Elos

La quinta edizione di CAGLIARI NO LIMITS, la manifestazione sportiva giunta alla sua quinta edizione e organizzata dalla ASD Polisportiva Olimpia Onlus, si è conclusa con le premiazioni di rito che si sono svolte al T Hotel. Sul gradino più alto del podio, la rappresentativa pugliese della Polisportiva Paralimpica Elos, di Bitonto che dopo una gara tiratissima, è riuscita a sconfiggere la squadra Catalana del Penya Especial Barca con il risultato finale di 4 a 3.

La gara è stata diretta dal Sig. Francesco Usala, della sezione A.I.A. di Cagliari, arbitro nazionale di serie A di calcio a 5, il palazzetto dello sport del Cus Cagliari ha ospitato le gare dell’intero torneo che per l’occasione ha visto le gradinate gremite di sostenitori e di studenti provenienti dai plessi scolastici della città. Per quanto riguarda la finale per il terzo e quarto posto, la Polisportiva Olimpia Onlus ha pareggiato 4 a 4 con l’ASD Brasil Club, a seguire, le altre formazioni: UPD Isolotto, Club Esportivo Terra Negra, ASD Delfino, AS Monaco, Polisportiva Olimpia Sarrabus e ASD Ticino.

La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Sardegna e dall’Ente di promozione Sportiva OPES Italia che tramite il presidente nazionale e il segretario, hanno voluto seguire da vicino l’importante manifestazione che è stata inserita nel progetto nazionale denominato “Non solo Assistenza” e che rispecchia a pieno, le finalità della Polisportiva Olimpia Onlus di Carlo Mascia che ha organizzato l’evento.

A premiare gli atleti, la vice presidente della giunta regionale Alessandra Zedda che ha affermato: “E’ stata un’edizione strepitosa, con un tasso tecnico e sociale elevatissimo”. “Vogliamo e dobbiamo crescere ancora” ha affermato Carlo Mascia, auspicando per il futuro una manifestazione ancora più grande e coinvolgente. Per l’occasione, anche il saluto della banda musicale della Brigata Sassari e del noto giornalista Mario Giordano che si sono complimentati con gli atleti durante le premiazioni svoltesi al T Hotel. La manifestazione è stata realizzata con l’importante testimonianza della RAS, Comune di Cagliari, T Hotel, Istituto comprensivo Vico 4 di Quartu, Trasporti Stevelli.