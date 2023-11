Cagliari, no alla violenza di genere: associazioni in piazza a Pirri

Anche Pirri scende in campo per dire no alla violenza di genere: nella settimana che porta alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Municipalità di Pirri organizza per domani, martedì 21 novembre alle ore 17.00 presso i locali dell’Ex Vetreria, un dibattito organizzato dall’Associazione ArcoIris e con la presenza di una mostra fotografica organizzata dall’Associazione Contrasti Fotografici. Si tratterà il tema delle relazioni di sostegno e aiuto alle vittime di violenza sessuale e domestica.

Ci saranno diverse figure che parteciperanno alla tavola rotonda fra cui: Susanna Pisano, avvocata e consigliera Pari Opportunità Città Metropolitana di Cagliari, Maria Laura Manca, Presidente della Municipalità di Pirri, Cristina Cabras, docente di Psicologia criminale e forense di UniCa, Giulia Clarkson, Giornalista – progetto donne al timone, Rossana Mura, avvocata e Presidente CPO Ordine Avvocati Cagliari e Francesca Solarino e Laura Pinna, cabina di regia progetto “Sostenereinrete” Regione Sardegna. Ci sarà inoltre un Reading di Poesie diretto da Elisa Piano, attrice e regista teatrale – Allieve del teatro dell’anima.

La Presidente della Municipalità, Maria Laura Manca – afferma – “È necessaria una riflessione su un problema così importante e delicato, in cui ci rendiamo conto di quanto sia necessaria un’educazione sul tema sin dall’età giovanile, per far in modo che certi meccanismi violenti vengano riconosciuti e bloccati sul nascere”.

“Ho scelto come mezzo per denunciare la violenza contro le donne una mostra fotografica, spiega – Ornella Porcedda, componente dell’Ufficio di Presidenza della Municipalità di Pirri – perchè Le immagini possono avere un impatto emotivo potente e può coinvolgere il pubblico in modo visivo, stimolare la riflessione e promuovere il dialogo sulla questione della violenza di genere”.

“Infatti”, conclude Manca, “come Municipalità siamo da anni parte attiva per cercare di fronteggiare questo problema e renderci promotori di iniziative e progetti”.