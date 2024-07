Cagliari, nigeriano si spoglia davanti ai bambini a San Michele: il pestaggio choc prima dell’arresto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Calci in testa, insulti e minacce. Più persone contro un uomo a terra. La vittima del pestaggio di ieri in via Abruzzi, a pochi passi da piazza San Michele è un uomo di 35 anni, originario della Nigeria e senza fissa dimora, che poco dopo è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico.

Il video choc dell’aggressione circola nelle chat in città. Alcuni cittadini, avevano segnalato la presenza dell’uomo che, dopo essersi abbassato i pantaloni mostrando i genitali in presenza di minori, era stato aggredito. I carabinieri, dopo aver posto l’arrestato in sicurezza, lo hanno condotto presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri dove ne è stato valutato il comportamento anche alla luce di quanto già occorso nel recente passato. Infatti, lo scorso 11 luglio 2024, l’uomo era stato protagonista di un episodio analogo avvenuto in Piazza Garibaldi dove i militari erano intervenuti a seguito di segnalazioni di passanti che lo avevano visto con i pantaloni abbassati e i genitali scoperti.

“Noi condanniamo queste scene, non è la giustizia fai da te che deve risolvere il problema”, spiega Adolfo Costa presidente del comitato di Stampace, da sempre in prima linea sui problemi legati all’ordine pubblico, “anche il nostro quartiere è frequentato da persone moleste La parte più grande la devono fare le forze dell’ordine e il Comune”.