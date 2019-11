Cagliari, niente casette di Natale in piazza San Michele: “Ci riproveremo nel 2020”

Le trenta casette di legno, o in alternativa gli stand cento per cento natalizi? Non saranno montati in piazza San Michele: il Comune di Cagliari ci ha creduto sino all’ultimo, ma nelle ultime ore è arrivata un’email da parte delle due società vincitrici del bando per la gestione dello spazio: “Ci hanno comunicato di aver rinunciato per motivi e problemi di natura tecnica”, spiega, amareggiato, l’assessore comunale delle Attività produttive Alessandro Sorgia. Insomma, le carte erano già state preparate e, stando alle parole di Sorgia, il progetto era già stato aggiudicato da parte dei privati. Che, all’ultimissimo, hanno fatto un passo indietro. “È sicuramente un peccato, già da quest’anno volevamo raggiungere l’obbiettivo di far diventare il mercatino natalizio di Cagliari tra i principali di tutta l’Italia. L’aver rinunciato per motivi tecnici è per noi un grande dispiacere, ci tenteremo di nuovo l’anno prossimo”.