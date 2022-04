Cagliari, niente bus per il nonnino col cane: i carabinieri gli pagano il taxi

Non può salire sul bus col cane perché non ha il trasportino. Così i carabinieri gli pagano la corsa col taxi. L’episodio ieri in piazza Matteotti a Cagliari. Un anziano 91enne è stato accompagnato fuori dal bus perché aveva con sé un cane al guinzaglio. E senza il trasportino, in base al regolamento del Ctm, a bordo del mezzo, non poteva viaggiare. Ma il nonnino doveva portare l’animale da un amico perché stava andando al Policlinico per un ricovero. Questa è stata la versione fornita, in lacrime, ai carabinieri giunti in piazza Matteotti. I militari, si sono così impietositi, a hanno pagato di tasca loro la corsa in taxi al nonnino. La notizia sul quotidiano L’Unione Sarda oggi in edicola.