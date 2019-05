I Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare un nido di api in un muro perimetrale di una scuola nel quartiere di “Is Mirrionis”. Dopo una segnalazione arrivata alla Sala operativa del 115, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari si è mossa per il recupero. I Vigili all’arrivo sul posto hanno provveduto con apposita attrezzatura, al recupero dell’intero alveare, mettendo in sicurezza l’area intorno alla scuola e alla strada.

en.ne.