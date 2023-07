Cagliari, neonato di due mesi in pericolo di vita: scatta il trasporto urgente a Roma

Volo d’urgenza da Cagliari a Roma per un neonato di due mesi in pericolo di vita. Per il trasporto del piccolo si è levato in volo un Falcon 900EX dell’Aeronautica militare: ancora una volta l’aiuto dei militari si è rivelato decisivo. Dopo aver fatto salire il piccolo, protetto dentro una culla termica, l’aereo ha rapidamente raggiunto l’aeroporto di Ciampino. Il piccolo è già tra le mani dei medici capitolini.