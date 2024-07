Cagliari nel caos tra cantieri e traffico impazzito: “Divideremo i lavori per non lasciare le strade bloccate per mesi”

In via Roma, tra alberi che non dovranno più essere piantati, basoli da rimettere e ruspe che si muovono a volte con la rapidità di un elefante la situazione è tragica. In viale Trieste non è da meno e, spostandoci ancora più a est, nemmeno in viale Sant’Avendrace c’è chi che esultare. Cagliari è una città, se non bloccata, quanto meno rallentata dai cantieri iniziati dalla Giunta Truzzu. Che, però, anche politicamente parlando, rappresenta il passato. Ora è tornato Massimo Zedda e l’assessore al Traffico è Yuri Marcialis. Una scelta “politica”, quella che ha portato alla nomina dell’esponente del Pd. E i grattacapi ci sono già in quello che, forse, è un settore oggi ancora più difficile da gestire rispetto anche alle Politiche Sociali o all’Ambiente, cioè ai rifiuti. L’inquinamento ha raggiunto livelli mai registrati prima in una città che affaccia sul mare, colpa del traffico che ogni giorno finisce ko: “Per cinque anni in città ci sono stati troppi rallentamenti”. Via Roma è il nodo principale: “Lì interverremo nel più breve tempo possibile per la viabilità”. Servono metri di asfalto in più per reggere il carico di macchine e scooter in arrivo dall’hinterland o che, viceversa, devono lasciare Cagliari.