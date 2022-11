Cagliari, negozianti beffati dall’Enel: “Operai mai arrivati e giornata di lavoro persa”

I lavori? Programmati ma non eseguiti. I cartelli giallo dell’Enel abbondano, sui pali di via Castiglione a Cagliari: “Il 3 novembre 2022 mancherà la luce dalle nove alle sedici”. Peccato che, invece, la corrente non sia mai stata tolta e baristi e pasticceri si sono ritrovati beffati. Luciano Laconi, titolare di una caffetteria, è furioso: “Dovevano staccare la corrente, per questo non ho fatto scorte di paste e, già poco dopo le nove del mattino, avevo il bancone vuoto”, racconta. Alle undici gli sono rimaste solo un paio di pizzette sfoglia: “Una situazione assurda, il calo degli affari è di almeno il venti per cento. E, a pranzo, sarà pure peggio”, osserva ancora il barista. Che non è l’unico a leccarsi le ferite.

A trenta metri di distanza una pasticceria ha deciso di restare chiusa proprio per il previsto distacco della luce. Risultato? Una giornata di lavoro persa.