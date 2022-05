Cagliari, nasconde la droga in cucina: 35enne arrestato a Sant’Elia

Cagliari, in cucina la droga da tagliare e confezionare. Arrestato 35enne per spaccio.

I Falchi della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 35enne disoccupato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osservazione l’abitazione dell’uomo, nel quartiere di Sant’Elia, e nel pomeriggio di ieri sono intervenuti con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza.

La perquisizione ha permesso di rinvenire, sopra il piano lavoro della cucina, una busta contenente 14 gr. di marijuana, un involucro con 5 gr. di cocaina in grani da tagliare e tutto l’occorrente per il confezionamento.

E’ stata trovata e sequestrata anche la somma di 2.290 euro, quale probabile provento di cessioni di droga.

L’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato presso il proprio domicilio a Cagliari in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.