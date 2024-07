Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, nasce la nuova giunta Zedda: ecco i nomi degli assessori con cinque donne al comando. zedda. Secondo le ultime indiscrezioni anche la presidenza del consiglio comunale potrebbe andare al Pd, con il più votato Marco Benucci. E il resto del puzzle? Ormai il quadro della terza giunta Zedda che sarà annunciata domani sembra essere definito. L’avvocato Giuseppe Macciotta potrebbe andare a seguire lo Sport.

Tra le donne arriva la psicologa Anna Puddu alle Politiche Sociali (reduce da un grande exploit alle ultime elezioni) e Giulia Andreozzi che dopo cinque anni all’opposizione seguirà quasi certamente la Pubblica Istruzione. Alle Attività Produttive va invece Carlo Serra di Sinistra Futura, mentre la vice sindaca che guiderà anche gli Affari Generali sarà Cristina Mancini, ex City Manager del Comune proprio negli anni di Zedda. Infine un’altra donna, Luisa Giua Marassi, molto probabilmente all’Igiene del suolo. Le deleghe saranno ufficiali domani, il lavoro da svolgere dopo il disastroso quinquennio di Truzzu sarà difficilissimo. “Ho trovato in Comune un degrado politico e amministrativo che non mi sarei mai immaginato”, ha detto nei giorni scorsi il sindaco Massimo Zedda. In attesa di risolvere il rebus di via Roma, sabato c’è stata una maxi pulizia straordinaria delle strade della Marina ben accolta da residenti e commercianti.