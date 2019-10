Cagliari, nasce la micromobilità elettrica: via libera a monopattini e segway, ecco però cosa cambia

La Micromobilità muove i primi passi. Questa mattina le Commissioni Consiliari Innovazione – Ambiente e Mobilità in riunione congiunta presiedute da Raffaele Onnis e Marcello Piras (Riformatori sardi), hanno deliberato all’unanimità la mozione che introduce la Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica. L’obiettivo è quello di regolamentare un settore della mobilità che al momento non è previsto dal codice della strada.

Tra le tipologie innovative della mobilità sostenibile a propulsione elettrica, vengono considerati i veicoli “micro”, ormai diffusi nel mercato e suddivisi principalmente in quattro macrocategorie: monopattini, hoverboard, segway e monowheel; La loro diffusione anche in città è in costante crescita: per questo motivo le due commissioni, con il contributo di maggioranza e opposizione, hanno decisi di procedere con una regolamentazione.

La mozione esclude il transito dei mezzi nei marciapiedi e accoglie quanto previsto dalla norma del Decreto del Ministro dei trasporti emanato a Giugno del 2019. I mezzi potranno quindi circolare esclusivamente su piste ciclabili e zone 30 alla velocità massima di 20 kmh e nelle zone pedonali con la velocità impostata con dal limitatore a passo d’uomo.

Il prossimo passaggio verso l’adozione del provvedimento sarà l’Aula del Consiglio Comunale.