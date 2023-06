Cagliari, nasce il progetto di un hotel di lusso a palazzo Accardo: “Il Caffè Svizzero rimarrà”

La volontà di realizzare un albergo, di lusso, tra il Largo Carlo Felice e via Crispi a Cagliari, a palazzo Accardo, si sa da almeno due anni. Risalgono al 2021 le dichiarazioni di Rosetta Fanari della Case Belle srl, dopo avere acquistato l’antico immobile. Camere e corridoi in un luogo di pregio e, tra l’altro centralissimo. Oggi, con la notizia della chiusura, dopo oltre un secolo, del Caffè Svizzero, le nuove dichiarazioni dell’imprenditrice non lasciano spazio a dubbi: “Il bar resta, non chiuderà. Anzi, se venisse qualcuno a dirmi che vuole prenderlo in gestione è il benvenuto”. Un’attività che rende, insomma, e che ha reso anche nell’ultimo periodo. Da 22 anni la gestione è stata affidata alla Lcm srl. Massimo Cannas è netto: “Dispiace perchè è finità, come tutte le cose belle”. La Beta srl è la realtà che, nell’ultimo anno e mezzo, grazie alla cessione di ramo d’azienda, ha gestito la caffetteria: “Il contratto iniziato nel 2021 scade il 30 giugno 2023 e, per una scelta imprenditoriale tutta nostra, non c’è la volontà di proseguire a lavorare nel Caffè Svizzero”, afferma Lucio Frongia.

Solo il tempo dirà con assoluta sicurezza se arriverà un nuovo albergo di lusso, per molti vale la regola che, sinchè non si vedono gli operai in azione non c’è nulla di sicuro. Ma il Caffè Svizzero rimarrà, gestito da una nuova realtà. Almeno è questa, ad oggi, la promessa-impegno dei proprietari di tutto palazzo Accardo.