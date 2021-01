Cagliari-Napoli 1-4. naufragio rossoblù: Di Francesco in crisi, poker azzurro con 34 tiri verso la porta di Cragno

NAUFRAGIO ROSSOBLÙ ALLA SARDEGNA ARENA

di Gigi Garau

Il Napoli si impone senza difficoltà 4 a 1. Partita a senso unico alla Sardegna Arena, in questo pomeriggio di inizio anno bagnato da una leggera pioggia. Il Napoli ha comandato il gioco per tutta la gara e solo un Cragno strepitoso ha evitato un passivo più pesante. Ve bene il peso degli assenze importanti negli undici di Di Francesco, vada anche l’espulsione di Lykogiannis all’inizio del secondo tempo, ma i rossoblù scesi in campo oggi, non hanno mai dato l’impressione di mettere in difficoltà gli avversari.

Escluso il gol del momentaneo pareggio realizzato dal solito Joao Pedro, la squadra cagliaritana si è trovata ben presto imbrigliata nelle maglie del centro campo avversario, per cui i vari Losano, Zielinski e Insigne, hanno potuto portare gli attacchi alla porta cagliaritana, salvata in diverse occasioni da un Cragno strepitoso.