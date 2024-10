Cagliari, musica fino a mezzanotte e baccano fino alle 3: “Piazza San Domenico è una casbah”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Musica fino a mezzanotte e baccano fino alle 3. Residenti in rivolta in piazza San Domenico. Nel mirino la serata di martedì, durante la quale “un nuovo gruppo di viveurs pensa bene di “rinforzare” la serata con musica a palla”, lamenta Carlo Macciò, presidente del comitato Vivere a Villanova, “decisamente incuranti delle solite “lagnose” persone che sperano di riposare tra le pareti domestiche, magari a finestre aperte per godere della frescura di fine estate, leggendo un libro o guardando la televisione o anche solo chiacchierare in famiglia o tra amici.

La solfa, ci dicono, accompagnata da smercio di bevande on the road ed on demand, è proseguita sino a tarda notte.

E quando tutto è terminato, insoliti tiratardi hanno ben pensato di allietare i residenti sino alle 3 circa con il loro elevato vociare ad alto tasso alcolemico.

Forse un patto tra residenti e locali che riesca a creare un fronte comune ed un argine contro il dilagare di simili fenomeni, forse una migliore presenza di forze dell’ordine a fare da deterrente, forse un po’ più di educazione, civiltà e rispetto farebbero la vera differenza in questa parte del quartiere.

Ma ieri era così e forse anche domani. Dalla casbah di piazza San Domenico è tutto”