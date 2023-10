Cagliari, musica a palla e caos sino all’alba in via Mameli: “Dal giovedì alla domenica è un inferno”

Centinaia di persone tra l’ingresso del locale e la scalinata accanto alla Mediateca dalla sera sino all’alba tra musica a tutto volume, urla e caos. Riesplode l’emergenza malamovida anche in via Mameli a Cagliari. Dopo la tranquillità dei mesi estivi sono riprese le varie stagioni e più di un residente ha già mandato segnalazioni al Comune e anche alla nostra redazione: “Dal giovedì alla domenica è un inferno”. Quattro sere su sette in balìa di gruppi di giovani e meno giovani che fanno baccano. I controlli? Assenti. Riccardo Senis vive in uno dei palazzi che danno sulla Mem. Le foto che ha scattato, presto, saranno anche nelle caselle email dell’amministrazione comunale: “Persone che si ubriacano, vomitano e urinano ovunque e riducono la scalinata in un letamaio. Dal giovedì alla domenica è sempre così, dalla sera sino all’alba”, denuncia Senis. Ed è improbabile che al Comune nessuno sappia della situazione di caos e degrado: “La mattina gli operatori ecologici passano a ripulire tutta la zona, e si accorgono che c’è un letamaio”.

“Il locale interno è di proprietà dell’amministrazione comunale, l’ha dato in gestione. Non credo sia regolare spostare transenne per agevolare l’ingresso dei clienti e sparare musica ben oltre i limiti dei decibel previsti sino alle 5:30 del mattino”.