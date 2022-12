Cagliari, muro pericolante in via Porcell: rischio caos nelle feste, parte la rivoluzione del traffico

Non c’è nessuna certezza sui tempi di ripristino del muro pericolante di via Porcell a Cagliari. Gli esperti dell’Università non sono riusciti a fornire una data sicura al Comune legata al termine dei lavori, e così l’amministrazione comunale ha dovuto inaugurare quella che è una vera e propria rivoluzione del traffico.

Così a partire da oggi, giovedì 1 dicembre 2022, “sono invertiti i sensi di marcia della via Anfiteatro e della via Fiume”.

L’ha annunciato il sindaco Paolo Truzzu nella conferenza stampa appositamente convocata questa mattina di giovedì 1 dicembre 2022 al Municipio di via Roma per “alleviare i disagi al traffico causati dalla chiusura della via Porcell”. Una sorta di “bypass”, che garantirà la connessione fra le parti alta e bassa della città.

Subito realizzata nel pomeriggio di martedì 29 novembre 2022 dai servizi tecnici del Comune “per tutelare la sicurezza pubblica” sulla base della tecnica pervenuta dall’Università di Cagliari sul precario equilibrio del muro di confine tra il Dipartimento di Sanità pubblica / Scienze Biomediche e la via Porcell, la chiusura della strada è nata dalla “urgenza di interdire il passaggio dei mezzi per evitare vibrazioni che avrebbero ulteriormente compromesso la stabilità del muro e la sicurezza pubblica”, ha puntualizzato il primo cittadino.

All’incontro coi giornalisti anche Daniele Olla. “La soluzione individuata – ha spiegato il dirigente del Servizio Viabilità – è una soluzione temporanea che darà modo all’Università di intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza della struttura lesionata”.

Intanto sono già state avviate le interlocuzioni per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. L’invito e dunque quello di seguire le indicazioni della cartellonistica.

Con l’inizio dello shopping natalizio, infatti, la paura è che si creino ingorghi sin da piazza Yenne soprattutto nei weekend di dicembre quando i cagliaritani, e chi arriva dall’hinterland, gira tra il centro e le casette di Natale. Ci sono poi timori per un altro muro a rischio crollo proprio nella via Anfiteatro. In questo caso, però, la situazione sarebbe meno grave: il sindaco ha segnalato tutto agli uffici competenti e spera che la sistemazione e la relativa messa in sicurezza avvenga in tempi rapidi.