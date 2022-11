Cagliari, muro dell’Università rischia di crollare in via Porcell: strada chiusa e traffico in tilt in centro

Disposta, questo pomeriggio di martedì 29 novembre, per ragioni di pubblica incolumità, la chiusura al traffico di via Porcell. E’ pervenuta oggi dall’Università degli Studi di Cagliari una relazione tecnica relativa al muro di confine tra il Dipartimento di Sanità Pubblica / Scienze Biomediche e la strada. Il muro presenta un precario equilibrio perché è lesionato e spinto anche dalle radici di un anziano ficus. Nella relazione si evidenzia, per tutelare la sicurezza, la necessità di interdire il passaggio dei mezzi, per evitare vibrazioni che possano compromettere la stabilità del muro.

Pertanto l’amministrazione comunale ha provveduto a disporre il divieto del traffico veicolare, chiudendo via Ospedale, nella corsia in salita a partire dall’incrocio con via San Giorgio (fronte S.Giovanni di Dio), e via Porcell, all’incrocio con la via anfiteatro. In serata traffico in tilt nella zona.