Cagliari, muore a 40 anni dopo una guerra contro un tumore: “Lo stesso tragico destino della madre”

cagliari

Lacrime in città per la scomparsa di Ilaria Deidda, da tanti anni lavoratrice all’ospedale Santissima Trinità. In poco tempo un cancro, che ha “camminato” nel suo corpo, non le ha lasciato scampo. Lascia due figli e il marito, Pietro Atzori: “La madre se n’era andata, quasi alla stessa età , sempre per lo stesso male”