Cagliari, munito di coltello prende a calci il portoncino di un’abitazione: denunciato un senzatetto

Il coltello è stato sequestrato e l’uomo denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura per la violazione amministrativa del divieto di uscita notturna, previsto dall’ultimo DPCM per il contenimento della pandemia da Coronavirus.