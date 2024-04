Cagliari, municipalità di Pirri a casa: dal cimitero alla guardia medica, tutte le priorità

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fine anticipata anche per la Municipalità di Pirri, con il trasloco di Paolo Truzzu in Regione, termina il lavoro della squadra che ha portato avanti idee e progetti per il territorio. Fiorella Carrus, dal 2019 impegnata come consigliera nel Consiglio della Municipalità di Pirri e presidente della commissione Decentramento, Bilancio, Finanze, Personale e Affari Generali del gruppo del Partito Democratico, fa la resa dei conti sull’operato, illustrando anche tutte le problematiche che come Municipalità si sono affrontate in questi 5 anni e nel rapporto con il Comune di Cagliari.

Di cosa si è occupata principalmente la sua commissione?

“La Commissione Decentramento, Bilancio, Finanze, Personale e Affari Generali risulta essere molto trasversale perché si occupa di tutto ciò che riguarda Pirri, il suo territorio e patrimonio. Abbiamo trattato numerosi temi urgenti come il Cimitero di Pirri e la sua riqualificazione ed ampliamento, la situazione della Guardia Medica, la ristrutturazione dell’edificio comunale della Municipalità di Pirri e dell’Ex Municipio e la disastrosa situazione sulla carenza di personale, senza dimenticare che per 5 anni la commissione ha elaborato dei documenti programmatici fondamentali come quello sulla previsionale di spesa e sul bilancio con lo studio del documento unico di programmazione”.

Ma qual è l’attuale situazione del Cimitero di Pirri?

“Questo è senza dubbio un argomento molto delicato. Fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 siamo riusciti, attraverso la collaborazione diretta con gli uffici ad ottenere alcuni lavori di manutenzione ordinaria del Cimitero, ma per quanto riguarda l’ampliamento siamo ancora in attesa dell’avvio dei lavori che ormai stiamo attendendo da troppo tempo, nonostante i numerosi solleciti. Durante l’ultima interrogazione risalente alla fine del 2023 l’Assessora Deidda aveva garantito l’inizio dei lavori entro marzo 2024, ma ad oggi ancora nessun lavoro è iniziato, dimostrando, per l’ennesima volta, la mala gestione da parte del Comune di Cagliari.

Abbiamo presentato diversi documenti come Commissione e Consiglio e personalmente ho depositato due mozioni come prima firmataria, sostenute da tutto il Consiglio di Municipalità, affinchè si avessero reali risposte da parte di ufficio e assessorato competente sull’inizio di questi lavori troppo importanti per i pirresi”.

L’importanza dei documenti sulla previsionale di spesa: a cosa fanno riferimento?

“La Previsionale di spesa è un documento programmatorio di fondamentale importanza che la Municipalità deve fornire al Comune entro il 30 novembre di ogni anno in cui vengono inserite tutte le proposte provenienti dalle commissioni di lavoro e dove viene illustrata una sintesi sulle proposte accolte e non accolte e la proposta di nuove soluzioni per il territorio di Pirri.

Attraverso il lavoro della previsionale siamo riusciti ad ottenere in questi anni dei fondi da utilizzare per iniziative promosse dalla Municipalità per lo svolgimento, nel territorio, di numerosi eventi per la cittadinanza, questo è un risultato eccezionale grazie al lavoro e alla costanza di tutto il Consiglio e della Presidente Maria Laura Manca”.

Perché la situazione del personale è così critica?

“Partiamo dal fatto che la situazione del personale non è critica solo in Municipalità ma in tutto il territorio di Cagliari, a causa della chiusura di diversi uffici di città che provocano un

sovraffollamento all’interno degli uffici di Pirri. Risulta necessario implementare la pianta organica, ormai ridotta e non più in grado di soddisfare le richieste dei cittadini.

Di conseguenza, il problema a Pirri è che con la chiusura degli altri uffici di città e con l’organico passato da 15 unità del 2019 ad 8 del 2024, non si riesce a rispondere in tempi celeri a tutte le richieste provenienti da mezza Cagliari, senza dimenticare che a Pirri non sono disponibili, come nel 2019, gli uffici Notifiche ed Edilizia Privata per l’assenza delle figure preposte al ruolo.

Sarà necessario un intervento da parte della prossima giunta per risolvere questa problematica, che non ricade solo sulla cittadinanza ma anche sul benessere lavorativo dei dipendenti”.

La guardia medica, altra nota dolente: che lavoro è stato svolto? “La commissione ha lavorato in questi anni effettuando alcuni sopralluoghi nei locali e presentando una relazione dettagliata in cui veniva specificata l’importanza di mantenere la guardia medica nel territorio ma anche la necessità di una riqualificazione degli ambienti ormai obsoleti e degradati. Si è continuato poi l’estate scorsa, insieme a tutta la coalizione di centrosinistra della Municipalità con una raccolta firme, in cui si è raggiunto un numero vicino alle 2000 firme poi protocollate e inviate per conoscenza al Sindaco e agli uffici regionali della ASL, dove si richiedeva un intervento urgente di riqualificazione. Con l’impegno di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, della coalizione di centrosinistra e della Presidente Maria Laura Manca, il 28 novembre è stata approvata una delibera del direttore della ASL 8 con la quale sono stati stanziati 200.000 euro per i lavori della guardia medica che dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno”.

Quindi qual è il resoconto che vuole dare a questi 5 anni?

“Come per tutte le cose della vita si può sempre fare di più perché credo che ci si possa sempre migliorare e continuare a dare e produrre, ma senza dubbio il lavoro che è stato svolto in questi 5 anni in Municipalità è di tutto rispetto, perché sono state portate avanti delle battaglie di fondamentale importanza.

Ricordo sempre come la Municipalità abbia solo un potere propositivo e non esecutivo, proprio per questo sarebbe importante avere una maggiore autonomia come scritto nel nostro regolamento ma che non è mai stata messa in atto.

La Municipalità di Pirri, qualsiasi colore politico possa esserci, lotta contro dei muri molto alti, ma in questi 5 anni possiamo dire di aver buttato giù qualche mattone”.