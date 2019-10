Cagliari, multati alla Marina perchè bevevano alcol dopo le 22: la stretta di Polizia Locale e carabinieri. Scatta una multa di 50 euro per i bevitori notturni nel cuore del centro storico cagliaritano: ben cinque le persone multate. Anche questo fine settimana sono proseguiti i servizi di presidio e di controllo da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri, nei quartieri del centro storico cittadino dove maggiormente si concentra la movida. Attraverso la presenza dei militari dell’Arma e del personale della Municipale nel quartiere Marina ed in particolare nelle piazze Dettori, San Sepolcro e Sant’Eulalia è stato possibile contrastare quei comportamenti di alcuni gruppi di frequentatori delle piazze che spesso si lasciano andare a comportamenti contrari ad una decorosa vivibilità del quartiere. Gli uomini e le donne in servizio hanno controllato diverse attività di ristorazione constatando che 4 esercizi non avevano rispettato l’occupazione concessa dello spazio pubblico antistante l’esercizio; per loro è scattata la sanzione amministrativa.

Diversi i veicoli sanzionati per essere entrati nella zona vietata alla circolazione. Inoltre sono stati elevati 5 verbali ad altrettante persone che consumavano bevande alcoliche nella pubblica via dopo le 22 nonostante il divieto previsto dell’ordinanza sindacale; i trasgressori dovranno pagare una sanzione di 50 € ognuno. Le attività di controllo proseguiranno costantemente con appositi servizi pianificati secondo una precisa programmazione predisposta dai Comandi dell’Arma del Carabinieri e della Polizia Locale al fine di consentire che il centro storico cagliaritano assuma piena decorosita’ anche ai fini di un sempre miglior apprezzamento da parte dei cittadini e del gran numero di turisti che visitano la città. Nella foto, i controlli della Polizia Locale alla Marina.