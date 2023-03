Cagliari, multata per i mastelli fuori dal bar: “Costretta a tenerli in sala accanto ai clienti che mangiano”

I mastelli di carta, umido, plastica e vetro? Troppo grandi per stare dentro il suo bar, ma le regole vietano di lasciarli sul marciapiede oltre gli orari prestabiliti. Così, a Cagliari, la barista Giorgia Dessì, alla guida di una caffetteria di via Milano, si è vista recapitare una multa dopo le verifiche effettuate dagli agenti della polizia Locale lo scorso ventotto febbraio. Sanzione da 100 a cinquecento euro e la possibilità di sbarrare il bar per venti giorni. La titolare si è sfogata su Facebook e ha contattato la nostra redazione. Dal suo punto di vista, il problema sono gli spazi interni esigui, che la costringono a tenere i maxi bidoni colorati sul marciapiede. “Questa è la situazione all interno della mia attività, cassonetti dell’immondizia dentro la sala mentre le persone vengono per bere e mangiare. Sono stata multata dai vigili urbani perché non posso tenere i cassonetti fuori dall’orario d’esposizione, con un’eventuale sospensione dell’attività fino ad un massimo di 20 giorni, in fase di accertamento”.

“No comment! All’interno del locale non ho spazio per mettere i bidoni, dunque voi verreste a far colazione con questo schifo in sala? Se dovessero venire i Nas o la Asl mi multerebbero ugualmente, ma l’importante è che per il Comune i bidoni siano in mezzo a voi mentre mangiate, magari in compagnia di qualche topolino. Penso di essere stata multata ingiustamente, oppure trovatemi voi una soluzione”.