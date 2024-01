Cagliari, Mulinu Becciu al buio: “Attraversare le strisce pedonali è un pericolo”

Via Gherardo delle Notti senza illuminazione fino al semaforo di viale Monastir. “Stavano anche per investire una ragazza perché non si vede assolutamente nulla”. Il caso in consiglio: “Città senza illuminazione e insicura”.