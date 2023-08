Cagliari, morto a 56 anni in un rudere di via Quesada: addio al clochard Walter Pistis

Lacrime in città e nel mondo del volontariato per la scomparsa del senzatetto, trovato senza vita all’interno di una struttura abbandonata. Per anni la sua “casa” sono stati i portici del Comune di via Sonnino. Le lacrime degli amici: “Ha vissuto ai margini della società ma non ha mai disturbato nessuno”