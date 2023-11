Cagliari-Monza 1-1, Dossena illude ma poi Hatzidiakos regala il pareggio: i rossoblù frenano. Davvero un peccato per la squadra di Ranieri, che domina nel primo tempo passando in vantaggio ma poi cala nella ripresa regalando il pareggio ai brianzoli. Ranieri a fine gara: pareggio giusto, ci salveremo all’ultimo. Eppure era cominciata davvero bene la partita: un gran bel Cagliari nella prima frazione di gioco, ancora in gol Dossena per il vantaggio, dopo l’exploit con la Juventus. Un Viola in piena forma riusciva a innescare bene le punte e i centrocampisti andando al tiro diverse volte. Ma il Cagliari non è riuscito ad approfittare di un Monza sotto tono e a realizzare il raddoppio. Petagna non riesce mai a concludere, pur facendo a sportellate per fare salire i compagni. Nella ripresa, il buio: il Monza torna in campo deciso e trova il pari grazie a un grave errore in marcatura del greco Hatzidiakos. E il Monza può mettere a taccuino anche due traverse e tre belle parate di un ottimo Scuffet, per dimostrare che non meritava di perdere. Ma il Cagliari queste partite in casa deve vincerle: in questo duro campionato, ci sarà da soffrire sino all’ultimo.