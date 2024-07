Cagliari, monopattini fuori controllo: in due sfrecciano in piena notte sulla Statale 131

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Statale buia, solo un piccolo faretto posteriore rosso e un giubbino catarifrangente per cercare di guidare in tutta tranquillità sulla 131, alle porte di Cagliari, in monopattino. Un mezzo di guida rischioso già in città, figurarsi ai bordi di una quattro corsie. A immortalare la guida della coppia, con la sua dashcam, è stato un automobilista cagliaritano, Andrea Piras: “Li ho incrociati entrambi ieri, all’ingresso della 131 in piena notte. Avevo la dashcam accesa e li ho filmati”, spiega Piras.

Il rischio di vedere altri monopattini sfrecciare su una Statale è alto: “Spero che, guardando il video che ho realizzato, altre persone non vogliano fare i fenomeni”.