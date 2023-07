Cagliari, mondo del volontariato in lutto: muore all’improvviso a 56 anni Roberto Santonocito

Lutto nel mondo del volontariato di Cagliari per la scomparsa, a 56 anni, di Roberto Santonocito. Uno dei fondatori della onlus Diabete Zero, con un passato nel mondo dell’informazione, se n’è andato all’improvviso, lasciando moglie e un figlio: “È stata la moglie a trovarlo senza vita nel letto, ieri mattina”, racconta, commosso, il presidente dell’associazione dei diabetici, Francesco Pili: “È stato fatale un infarto. Roberto è stato tra i primi, nel 2011, che ho voluto al mio fianco quando ho fondato Diabete Zero. Da qualche anno era in pensione dopo avere ricoperto il ruolo di amministratore delegato nel settore dell’informazione e della tv”. Un ricordo commosso arriva anche da Pino Argiolas, della onlus Prometeo: “La Prometeo Aitf è vicina alla famiglia di Roberto Santonocito e ai cugini di Diabete Zero di cui Roberto era un socio fondatore. Sentite condoglianze alla famiglia, ed al gruppo di volontari che da anni combatte una malattia subdola come il diabete”.

Il funerale di Roberto Santonocito sarà domani, 13 luglio, nel cimitero cagliaritano di San Michele.