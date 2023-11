Cagliari, mondo del basket in lacrime: addio all’ex presidente della Virtus Beppe Pasquinucci

Cagliari, mondo del basket in lacrime: è morto a 72 anni l’ex presidente della Virtus Giuseppe Pasquinucci. “Il presidente Paolo Pellegrini, i dirigenti, i tecnici e tutte le atlete della S.S. Virtus Cagliari, profondamente colpiti, sono vicini a Paola e famiglia per la scomparsa di Beppe Pasquinucci, dirigente sportivo e storico ex presidente della Virtus dal 2004 al 2008”, si legge in una nota sulla pagina facebook della società, “riposa in pace Beppe, che la terra ti sia lieve”.

Con lui la Virtus arrivò a sfiorare la serie A1 nel 2008. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network. “Era un grande uomo di sport”, ricorda il consigliere comunale cagliaritano Marco Benucci.