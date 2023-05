Cagliari, mondiali di Triathlon al Poetto: le gare sotto la Sella del Diavolo nelle tv di tutto il mondo

Le immagini del Poetto nelle tv tutto il mondo. Dal 25 al 27 maggio nella spiaggia più amata dai cagliaritani al “via l’evento World Triathlon Championship Series”, tappa dell’omonimo circuito mondiale “World Triathlon”. Si tratta degli eventi più importanti al mondo del Triathlon professionistico perché, oltre ad assegnare il titolo mondiale Wtcs sono valide come prove di qualificazione olimpica, consentendo agli atleti di acquisire i punti necessari per partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’evento verrà seguito da milioni di persone in tutto il mondo, grazie a una distribuzione televisiva sulle maggiori emittenti internazionali. Le immagini della citta di Cagliari e del Poetto, andranno in diffusione mondiale grazie a dirette televisive da parte di 22 partner, tra i quali Rai Sport, Sky, Now Tv, Bbc ( Regno Unito), Nbc (Usa), Fox Australia, Nhk (Giappone), Tve (Spagna), Ard (Germania) , SporTv (Turchia). L’Equipe copre Francia e i territori francesi, Tv Arena Sport copre Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro e Bosnia, Macedonia del Nord e Kosovo, poi Nent per i paesi scandinavi, mentre Dircet Tv il Sud America, il Centro America e i Caraibi.

La gara offre così a Cagliari, l’opportunità di mostrare la bellezza del proprio territorio, i punti di forza del proprio paesaggio e del valore ambientale.

Si svolgerà su distanza olimpica con un percorso sviluppato sul lungomare Poetto (nuoto 1, 5 km, bici 40 km e corsa 10 km). Ed ecco il tracciato: viale lungomare Poetto, via Vulcano, via Lungo Saline, via Ippodromo, via dei Fantini, via dei Cavalleggeri, via Ausonia, via Rodi e via Isola San Pietro.

A Cagliari saranno di scena i migliori triatleti del circuito mondiale che andranno alla ricerca di punti di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sei gli azzurri in gara: Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla, (rispettivamente settimo e ottavo l’anno scorso) e Nicolò Strada tra gli uomini; Verena Steinhauser, Bianca Seregni e Ilaria Zane tra le donne.

Tra i favoriti i britannici Alex Yee e Jonathan Brownlee e il brasiliano Manoel Messias tra gli uomini; la britannica Georgia Taylor-Brown, la francese Emma Lombardi e la statunitense Taylor Knibb tra le donne.

Cagliari è la terza tappa di sette che si terranno a livello mondiale: dopo quella già disputate a Abu Dhabi e Yokohama le prossime si terranno Montreal, Amburgo, Sunderland e Pontevedra.