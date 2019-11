Cagliari, mobbing al Brotzu: confermata la condanna all’ex manager dell’ospedale

Sfavorevole anche il secondo grado di giudizio per l’ex commissario dell’ospedale di via Jenner Antonio Garau, già condannato in primo grado a un anno e tre mesi, per attività mobbizzante nei confronti di Bruno Facen