Cagliari, il cadavere di un 75enne ritrovato in casa: ipotesi omicidio

Mistero in un appartamento al civico 21 di via Ogliasta a Cagliari. Il corpo senza vita di un uomo di 75 anni è stato ritrovato dai vigili del fuoco, intervenuti con una squadra partita dal comando di viale Marconi verso le 20, su richiesta dei carabinieri. A dare l’allarme è stata la figlia dell’uomo, un ultrasessantenne, che non aveva sue notizie da qualche ora: i pompieri, una volta sfondata la porta, hanno subito trovato il cadavere, non distante dall’ingresso della casa, al piano terra di una palazzina di tre piani. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il medico legale per stabilire le esatte cause del decesso.