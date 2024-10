Cagliari, miracolo nel Bastione con lastre spaccate e in mano ai vandali: addio alla discarica sulla rampa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Recinzione tolta e ringhiera in fase di montaggio. Ci sono voluti dieci anni, un lasso di tempo vergognosamente lungo, per eliminare la discarica sulla rampa in cemento del Bastione di Cagliari, realizzata nel 2015 per facilitare il passaggio dei camion impegnati nel restyling della terrazza. Quel punto, in pieno centro storico, era diventato un mix bestiale tra una discarica abusiva e una toilette a cielo aperto, ovviamente puzzolente, utilizzata soprattutto la notte. Certo, seguendo il detto che una rondine non fa primavera, bisogna appunto fare i conti con una terrazza panoramica di un monumento storico che è ancora disastrata.

Lastre spaccate ovunque, le panchine sono solo un ricordo e ancora troppo vandali fanno ciò che vogliono, impuniti, tra sfregi con bombolette spray e acrobazie con gli skateboard. I vacanzieri arrivano, fotografano lo scempio e hanno un ricordo non certo decoroso di Cagliari.