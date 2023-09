Cagliari, minaccia il papà col coltello per avere nuovamente soldi: 24enne finisce a Uta

Ha perso la testa e ha afferrato un coltello dalla cucina, minacciando il padre, “colpevole” di essersi rifiutato di dargli per l’ennesima volta del denaro. Un 24enne pregiudicato, residente nelle Marche, è stato arrestato a Cagliari dai carabinieri di Sant’Avendrace, intervenuti in un’abitazione del rione. È stato l’anziano, impaurito, a chiamare il 112. I militari, al loro arrivo, hanno avuto il loro bel da fare per bloccare il giovane: infatti, ha subito cercato di impugnare nuovamente il coltello per sferrare dei fendenti. Portato in caserma, è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Accuse pesanti, che hanno subito convinto il pm di turno: la decisione di rinchiuderlo nel carcere di Uta è stata praticamente immediata.

Per il padre e il resto della famiglia è stata la fine di un lungo incubo.