Cagliari, minaccia di morte l’anziana madre e picchia un carabiniere: arrestato.

Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari e resistenza a pubblico ufficiale un 60enne di Quartucciu, disoccupato e con pregiudizi di polizia a carico.

Una telefonata alla Centrale ha informato che nella via Ostro era in corso un dissidio. I Carabinieri hanno accertato che effettivamente un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica e identificato nel 60enne, poco prima aveva minacciato di morte l’anziana madre qualora non gli avesse consegnato del denaro.

Alla vista dei militari, l’uomo ha iniziato ad ingiuriarli e ha colpito uno di loro ma è stato immediatamente immobilizzato e dichiarato in arresto. Al termine delle formalità, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.